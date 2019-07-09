Geely по итогам 1-го полугодия ожидает снижения прибыли на 40%

По итогам 1-го полугодия китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings Ltd. ожидает резкого снижения чистой прибыли вследствие спада на автомобильном рынке страны.

В сообщении компании для Гонконгской фондовой биржи говорится, что ее чистая прибыль за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2019 года, как ожидается, сократится на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда эта цифра составляла 6,7 млрд юаней ($970 млн).

Ухудшение показателей компания объясняет, в частности, "более сильным, чем ожидалось, падением общего объема продаж на китайском авторынке". В 1-м первом полугодии продажи автомобилей Geely упали на 15% в годовом выражении.

Консолидированные финансовые результаты Geely за 1-е полугодие, как ожидается, будут опубликованы в августе.

Котировки акций Geely по итогам сегодняшних торгов в Гонконге снизились на 3,8%. С начала года капитализация компании сократилась на 15,2% - до 110,8 млрд гонконгских долларов.

Geely является глобальной автомобильной группой, владеющей рядом хорошо известных брендов, включая Geely Auto, LYNK & CO, Volvo Cars, Polestar, London Electric Vehicle Company (LEVC) и другие. Штат Geely насчитывает более 50 тыс. сотрудников по всему миру.