Последнее обновление: 30.07.2019 08:34

Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингу

Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на электронное письмо, которое генеральный директор Uber Дара Хосровшахи разослал сотрудникам компании.

«Мы вносим эти изменения, не потому что маркетинг стал менее важным для Uber. Верно обратное: мы вносим эти изменения, потому что представление мощной, единой и динамичной концепции по всем миру еще не было столь важной», — говорится в письме.

«Сегодня существует всеобщее ощущение того, что, несмотря на быстрое развитие, мы замедляемся. Это происходит естественным путем по мере того, как компания становится больше, и нам нужно этим заняться и быстро», - отмечается в письме, передает РБК

Это первая крупная реорганизация отдела маркетинга с тех пор, как в прошлом месяце его под свой контроль взяла вице-президент компании Джилл Хейзелбейкер.

«Многие из наших команд слишком велики, что приводит к дублирующим функциям, способствует принятию неясных решений и может привести к посредственным результатам», — написал Хосровшахи сотрудникам. «Я здесь, чтобы выиграть гонку, которая действительно очень важна», — добавил он.

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