Последнее обновление: 08.08.2018 12:24

Илон Маск готов выкупить все акции Tesla

Илон Маск допустил превращение компании Tesla из публичной в частную при стоимости ее акций в $420 за штуку. Об этом он написал в своем Twitter. "Финансирование обеспечено", утверждает Маск.

Указанная эксцентричным магнатом цена за акцию, равная 420 долларов, на 22,8% выше цены на момент закрытия торгов в понедельник. При такой цене стоимость сделки будет превысит 71 млрд долларов, что делает ее одной из крупнейших сделок такого рода.

Сейчас Tesla стоит примерно 58 млрд долларов. Маску принадлежит почти 20% компании.

Заявление Маска привело к росту котировок акций Tesla на 6,5%, – цена одной акции превысила $363 за акцию. Илон Маск в настоящее время владеет 22 процентами акций Tesla.

Во вторник, 7 августа стало известно, что суверенный фонд Саудовской Аравии, контролируемый наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, аккумулировал долю в Tesla в размере от 3 до 5% на сумму около двух миллиардов долларов.

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