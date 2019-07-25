Нацбанк РБ обещает инфляцию не более 5% по итогам 2019 года

Нацбанк РБ прогнозирует инфляцию по итогам 2019 года на уровне не более 5%. Об этом было заявлено сегодня на расширенном заседании правления НБ РБ.

Регулятор признал, что в 1 полугодии 2019 года фактический уровень годовой инфляции несколько опережал целевой параметр, ссылаясь при этом на временные факторы.

«К концу года инфляция стабилизируется вблизи 5 процентов», - говорится в сообщении пресс-службы НБ РБ по итогам заседания.

«В целях сохранения финансовой стабильности в первом полугодии 2019 года была продолжена работа по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, девалютизации экономики, обеспечению безопасного функционирования банков и других финансовых организаций, а также эффективной работы платежной системы», - также говорится в сообщении.