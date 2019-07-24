Курсы наличной валюты в банках Минска на 24 июля 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 2,022 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 2,023 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,006 рубля и составила 2,256 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,008 рубля и составила 2,26 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,19(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,21