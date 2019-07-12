Китайский экспорт снизился в июне, импорт упал сильнее прогнозов

Экспорт Китая в июне упал на 1,3% в годовом выражении, показали таможенные данные в пятницу, но снижение было не таким сильным, как ожидалось на фоне растущего давления со стороны американских тарифов.

Аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозировали падение экспорта на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после того как данные за май указали на неожиданный рост на 1,1%. Хотя Китай не так зависим от экспорта, как в прошлом, на его долю по-прежнему приходится почти пятая часть ВВП страны.

Импорт в июне упал на 7,3% в годовом выражении, в то время как аналитики ждали снижения на 4,5%. В мае показатель упал на 8,5%.

В результате профицит торгового баланса Китая составил $50,98 миллиарда в июне по сравнению с $41,66 миллиарда в мае. Аналитики прогнозировали положительное сальдо в июне в размере $44,65 миллиарда.