Экспорт, импорт Китая в январе превысили прогнозы

Китай сообщил о торговых данных за январь, превысивших ожидания благодаря росту спроса увеличился в стране и за рубежом, что стало обнадёживающим началом года, несмотря на ожидания протекционистских мер новых властей США.

Экспорт в январе вырос на 7,9 процента в годовом сравнении по мере оживления глобального спроса, в то время как импорт вырос на 16,7 процента благодаря улучшению спроса на уголь, нефть и железную руду, показывают предварительные данные таможни, опубликованные в пятницу.

Профицит торгового баланса в январе составил $51,35 миллиарда за месяц.

Обновленные данные о торговле будут обнародованы 23 февраля.

Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что отгрузки в январе вырастут на 3,3 процента после разочаровавшего 2016 года, когда экспорт снизился на 7,7 процента из-за слабого глобального спроса.

По прогнозам, рост импорта должен был составить 10,0 процента, ускорившись после 3,1-процентного повышения в декабре.

Аналитики ожидали, что профицит торгового баланса Китая вырастет до $47,90 миллиарда в январе против $40,71 миллиарда в декабре. При этом все больше внимания сфокусировано на профиците торгового баланса в отношении США, виной чему протекционистская риторика нового президента страны Дональда Трампа.

Объем китайского экспорта в США вырос на 6,2 процента в январе в годовом сравнении. США - крупнейший экспортный рынок для Китая, на который приходится 18,5 процента от общего объема экспорта.

Импорт Китая из США вырос на 23,4 процента.

Профицит китайско-американской торговли составил $21,37 миллиарда в январе, опустившись с $21,73 миллиарда в декабре 2016 года, согласно данным таможенной службы Китая.