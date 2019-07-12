Последнее обновление: 12.07.2019 10:20

Курсы наличной валюты в банках Минска на 12 июля 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 2,031 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 2,035 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,288 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,001 рубля и составила 2,293 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,23(вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,24

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