Курсы наличной валюты в банках Минска на 11 июля 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,015 рубля и составил 2,032 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,013 рубля и составил 2,038 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,004 рубля и составила 2,29 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,005 рубля и составила 2,294 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,23