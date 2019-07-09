Акции авиакомпаний снижаются из-за планов Франции ввести новый налог на авиаперевозки

Франция введет экологический налог на авиаперевозки из страны, который, как ожидается, с 2020 года будет приносить около 180 миллионов евро ($201,67 миллиона), сообщила во вторник министр транспорта Элизабет Борн.

Борн сказала, что Франция постепенно введет налог, который составит около 1,5 евро на билет эконом-класса на рейсы внутри Франции или Европейского союза, 9 евро на билеты бизнес-класса и до 18 евро на билеты бизнес-класса на рейсы за пределы ЕС. Налог не будет распространяться на транзитные рейсы.

“Мы решили ввести эконалог на все рейсы из Франции”, - сказала Борн на пресс-конференции, добавив, что полученные средства пойдут на финансирование транспорта во Франции.

Акции Air France и Lufthansa к 14:15 МСК упали на 4,2% и 2,6% после сообщения о введении налога.

Правительство президента Франции Эмманюэля Макрона хочет ужесточить регулирование в сфере защиты окружающей среды, но вынуждено было отказаться от попытки повысить налог на дизельное топливо в конце прошлого года после протестов “желтых жилетов”.