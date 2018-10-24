Акции STMicro упали из-за замедления спроса на чипы в Китае

Акции STMicroelectronics упали в среду, после того как франко-итальянский производитель микросхем, поставляющий продукцию Apple и Tesla, сигнализировал о снижении спроса со стороны Китая.

Бумаги STMicro, которая потеряла примерно треть своей стоимости с начала года, подешевели на 8,6 процента к 13:01 МСК, демонстрируя худшую динамику среди компонентов французского индекса CAC 40.

“Мы по-прежнему видим слабые рыночные условия в Китае и некоторые изменения складских запасов”, - сказал аналитикам глава STMicro Жан-Марк Шери.

По оценкам Шери, выручка STMicro по итогам года вырастет примерно на 16 процентов. Чистая выручка в третьем квартале увеличилась на 11,2 процента по сравнению со вторым кварталом до $2,52 миллиарда, сообщила компания.

Операционная прибыль за этот период выросла на 38 процентов до $398 миллионов, тогда как валовая маржа составила 39,8 процента. В четвертом квартале компания ждет роста выручки примерно на 5,7 процента и валовую маржу на уровне 39,8 процента.