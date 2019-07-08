Иран может увеличить уровень обогащения урана в качестве новой меры по СВПД

Иран может увеличить уровень обогащения урана до 20%, с которого уран считается оружейным, в рамках следующего, третьего этапа сокращения обязательств по ядерной программе, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

"Мы сейчас не нуждаемся в 20% топливе, если захотим, то будем производить. Никаких препятствий и проблем в этом деле у нас нет", - цитирует Камальванди агентство IRNA.

Как отметило агентство, представитель ОАЭИ не исключил увеличение уровня обогащения урана до 20% как одного из вариантов третьего этапа сокращения обязательств Тегераном в рамках ядерной сделки. По словма Камальванди, этот вопрос поднимался на заседаниях Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Он также не исключил, что возможным вариантом через 60 дней является повторная установка центрифуг IR-2 и IR-2M, а также увеличение числа уже действующих центрифуг.

В Тегеране подчеркивали, что свои шаги предпринимают в рамках СВПД, который в частности дает Ирану право полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.