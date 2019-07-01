Иранские запасы обогащенного урана превысили лимит в 300 кг

Иранские запасы обогащенного урана превысили лимит в 300 килограммов, разрешенный ядерной сделкой, сообщило в понедельник полуофициальное информационное агентство Fars со ссылкой на неназванный “информированный источник”.

Иранские чиновники сообщили в июне, что Исламская Республика скоро превысит ограничения на допустимый уровень запасов обогащенного урана, установленные в рамках ядерной сделки с мировыми державами, после того как подписавшие договор страны не выполнили требования Тегерана о защите от санкций США.