Последнее обновление: 01.07.2019 15:09

Иранские запасы обогащенного урана превысили лимит в 300 кг

Категории: Иран Уран

Иранские запасы обогащенного урана превысили лимит в 300 килограммов, разрешенный ядерной сделкой, сообщило в понедельник полуофициальное информационное агентство Fars со ссылкой на неназванный “информированный источник”.

Иранские чиновники сообщили в июне, что Исламская Республика скоро превысит ограничения на допустимый уровень запасов обогащенного урана, установленные в рамках ядерной сделки с мировыми державами, после того как подписавшие договор страны не выполнили требования Тегерана о защите от санкций США.

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