Профицит торгового баланса Германии в мае вырос до 20,6 млрд евро

Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ в мае 2019 г. выросло до 20,6 млрд евро по сравнению с 17,9 млрд евро в апреле, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). По отношению к маю прошлого года профицит подрос на 3%.

Объем германского экспорта увеличился по сравнению с маем 2018 года на 4,4% и составил 113,9 млрд евро, импорт вырос на 4,9% - до 93,4 млрд евро.

По отношению к предыдущему месяцу объем германского экспорта в мае с исключением сезонного и календарного фактора вырос на 1,1%, импорт сократился на 0,5%.

В январе-мае экспорт увеличился на 2,4% - до 560,1 млрд евро, импорт поднялся на 4,5% и составил 466,8 млрд евро.

Внешнеторговый профицит за 5 месяцев зафиксирован на уровне 93,3 млрд евро, что на 7% ниже аналогичного показателя за 2018 год.

Положительное сальдо счета текущих операций Германии уменьшилось в мае до 16,5 млрд евро с 22,9 млрд евро месяцем ранее.