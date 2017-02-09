Германия завершила 2016 год с максимальным за все время внешнеторговым профицитом

В 2016 году экспорт из Германии вырос на 1,2% - до 1 трлн 207,5 млрд евро, импорт увеличился на 0,6% и составил 954,6 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии (Destatis).

Внешнеторговый профицит за прошлый год составил рекордные 252,9 млрд евро, что на 3,5% больше аналогичного показателя за 2015 год.

Экспорт с государствами членами ЕС увеличился на 2,2% - до 707,9 млрд евро, импорт вырос на 1,8%, составив 632,5 млрд евро. Профицит внешней торговли со странами ЕС зафиксирован на уровне 75,4 млрд евро.

В декабре 2016 года экспорт из Германии составил 97,4 млрд евро, что на 6,3% больше, чем в декабре 2015 года. Однако по сравнению с ноябрем, когда этот показатель достигал исторического максимума, экспорт с исключением сезонного и календарного фактора снизился на 3,3%

Импорт увеличился в годовом выражении на 7,4% и составил 78,7 млрд евро. С исключением сезонного и календарного фактора импорт почти не изменился.

Положительное сальдо внешней торговли в позапрошлом месяце снизилось до 18,7 млрд евро с 22,7 млрд евро месяцем ранее. По сравнению декабрем 2015 года профицит внешней торговли увеличился на 1,6%.