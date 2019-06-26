Последнее обновление: 26.06.2019 13:00

Глава OMV допускает задержку строительства газопровода "Северный поток-2" из-за позиции Дании

Строительство газопровода "Северный поток-2" может задержаться из-за позиции Дании с прокладкой по ее территории, заявил глава OMV Райнер Зеле в Москве.

По его словам, это может стать реальностью.

"Это теоретическая возможность, я с вами согласен. Nord Stream 2 AG может выполнить план. Но мы не знаем, когда будет представлено разрешение", - сказал он на пресс-конференции.

"Нам надо подождать, когда датские власти выдадут его. Но чем позднее оно будет предоставлено, тем задержка в сдаче проекта в эксплуатацию может стать реальностью", - добавил Зеле.

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