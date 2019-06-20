Последнее обновление: 20.06.2019 17:00

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».

Превышение норм по хлорорганике в нефти было обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который она поступает в Польшу. Точеная проба, отобранная в 15.00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион).

Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.

Прокачку вновь возобновили около 8 утра 20 июня, так как проба, взятая в 18:00, показала уже 4 ppm.

«Решение по возобновлению приема было принято польской стороной по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 и 20 июня», — пояснили РБК в «Транснефти».

Принятый в России в 2002 году ГОСТ допускает содержание хлорорганических соединений в нефти до 10 ppm, большинство европейских и американских нефтепереработчиков считают нормальным уровень 1–1,5 ppm.

«Транснефть» в течение последнего месяца поставляет нефть по «Дружбе» в сторону Белоруссии по магистральному нефтепроводу Унеча — Мозырь с процентом по хлорорганике не выше 1,5 ppm, сообщили РБК в компании.

РБК направил запрос в компанию PERN.

РБК направил запрос в ОАО «ГомельТранснефть Дружба». В приемной «Гомельтраннсефть-Дружба» перенаправили запрос РБК в «Белнефтехим». Представитель этого концерна пока не ответила на звонок РБК.

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