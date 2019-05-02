Польша решила использовать нефть из резервов после приостановки транзита

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов чтобы компенсировать поставки российской нефти, транзит которой Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.

Польша приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» на прошлой неделе, об этом сообщили 25 апреля. Варшава уведомила белорусскую сторону о том, что нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии не могут принимать нефть с такими показателями, с какими она поступала в пункт приемки поставок «Адамово».После этого белорусское «Гомельтранснефть Дружба» проинформировало российскую сторону о приостановке транзита.

«Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества российской нефти 19 апреля. В белорусском концерне заявили, что в сырье превышено содержание хлорорганических соединений. «Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ», - заявила представитель концерна.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин утверждал, что некачественная нефть попала в «Дружбу» через частный «СамараТрансНефть-терминал» в Самарской области. В самарской компании заявили РБК, что вброс произошел на узле слива и компаудирования нефти Самара — Унеча, который в конце 2018-го продали другой компании, а позже его выкупила «Нефтеперевалка».

В Минэнерго России заявили, что чистая нефть должна поступить на НПЗ в Беларуси 2-3 мая. На сайте «Гомельтранснефть Дружба» сообщалось, что чистая нефть прибудет на белорусскую территорию не раньше 23:00 четверга, 2 мая. При этом на головную станцию компании эта нефть поступит не раньше 4 мая.