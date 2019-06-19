Последнее обновление: 19.06.2019 18:51

Европейский суд отказал Adidas в праве на три параллельные полоски

Европейский суд общей юрисдикции отказал концерну Adidas признать защищенной торговой маркой три параллельные полоски. Об этом суд сообщил в среду, 19 июня.

Согласно его вердикту, концерн не смог доказать, что три полоски, идущие в любом направлении, обладают достаточным количеством характерных особенностей.

В качестве одного из доводов суд привел, что Adidas предоставил в качестве примеров логотипы, выполненные в различных цветовых вариантах: как черные полоски на белом фоне, так и белые полоски на черном фоне.

Причиной судебного разбирательства стал спор между Adidas и бельгийской компанией, использующей в качестве логотипа две параллельные полоски. Чтобы добиться запрета на использование этого логотипа, Adidas должен был подтвердить, что его собственный логотип является защищенной торговой маркой.

Между тем представитель Adidas уже заявил, что под защиту не подпадает только определенное сочетание трех полосок, тогда как прочие сочетания по-прежнему являются собственностью концерна.

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