Трамп раскритиковал комментарии Драги, обвинил в недобросовестной конкуренции

Президент США Дональд Трамп подверг критике комментарии главы ЕЦБ Марио Драги о возможности новых мер стимулирования, сказав, что это приведет к недобросовестной конкуренции Европы с США.

“Марио Драги только что объявил о возможности новых мер стимулирования, что сразу же привело к снижению евро по отношению к доллару - в результате им несправедливо легче конкурировать с США”, - написал Трамп в твиттере.

“Им годами сходит это с рук, вместе с Китаем и другими”.

Драги сказал ранее во вторник, что Европейскому центробанку понадобится снова смягчить политику, возможно посредством новых снижений ставок или скупки активов, если инфляция не начнет вновь двигаться к целевому уровню регулятора.