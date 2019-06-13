Два нефтяных танкера пострадали в результате предполагаемых атак в Оманском заливе, сообщили судоходные компании и отраслевые источники в четверг, в результате чего цены на нефть подскочили на 4%.

Иранское агентство IRNA сообщило, что танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Представитель компании со ссылкой на данные находящегося рядом судна сообщил, что танкер продолжает гореть и находится на плаву.

Тайваньская компания CPC сообщила, что в Front Altair, груженый 75.000 тоннами нафты, “предположительно, попала торпеда” около 7 утра МСК.

Стоимость груза - более $30 миллионов, согласно оценкам отраслевых источников.

Управляющая компания Bernhard Schulte Shipmanagement сообщила, что ее танкер Kokuka Courageous, перевозивший метанол из Саудовской Аравии в Сингапур, пострадал в результате “предполагаемой атаки”.

Японская судоходная фирма Kokuka Sangyo, владелец Kokuka Courageous, сообщила, что судно дважды подверглось атаке за три часа.

Базирующийся в Бахрейне Пятый флот ВМС США сообщил, что оказывает помощь танкерам, подавшим сигналы бедствия после “сообщений об атаках”. Подразделение, входящее в состав Королевского военно-морского флота Великобритании, сообщило, что занимается расследованием произошедшего.

IRNA сообщило со ссылкой на неназванный информированный источник, что иранские поисково-спасательные группы спасли 44 моряка с Front Altair и второго поврежденного танкера.

По словам одного судового брокера, на танкере Kokuka произошел взрыв, “предположительно, вызванный атакой извне”.

Фьючерсы на Brent выросли на 3,57% до $62,04 за баррель к 12:46 МСК, на американскую легкую нефть WTI - на 2,91% до $52,63 за баррель.

Инцидент произошел спустя месяц после аналогичного происшествия у берегов Эль-Фуджайры в Объединенных Арабских Эмиратах, в ходе которого пострадали четыре судна.