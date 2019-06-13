Торпеда попала в нефтяной танкер у берегов ОАЭ

Торпеда попала в нефтяной танкер, принадлежащий норвежской компании Frontline, у берегов Эль-Фуджайры в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила газета Tradewinds в четверг со ссылкой на неназванные источники в отрасли.

Цены на нефть взлетели после того, как подразделение, входящее в состав Королевского военно-морского флота Великобритании, сообщило об инциденте с участием танкера в Оманском заливе, недалеко от иранского побережья.

Фьючерсы на Brent выросли на более чем $2 до $61,76 за баррель к 10:06, на американскую легкую нефть WTI - более чем на $1 до $52,44 за баррель.

Frontline не была немедленно доступна для комментариев.

Источник в отрасли сообщил, что два нефтяных танкера горят после атак в Оманском заливе.

Одновременно четыре источника сообщили, что два танкера эвакуированы после инцидента, их экипажи в безопасности.