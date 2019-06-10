G20 будет работать над устранением глобальных финансовых рисков

Министры финансов и председатели центробанков стран "двадцатки" продолжат мониторить риски, угрожающие мировой финансовой системе, и при необходимости работать над их устранением, говорится в коммюнике финансовой G20.

"Мы продолжим следить за уязвимостями и возникающими рисками для финансовой системы и, по мере необходимости, работать над их устранением, в том числе используя макропруденциальные инструменты", - говорится в коммюнике по итогам встречи финансовой "двадцатки", проходившей в Японии.

"Мы приветствуем недавние достижения в отношении налоговой прозрачности, включая автоматический обмен информацией по финансовым счетам с налоговыми целями", - отмечается в документе.

Страны "двадцатки" также "продолжают поддерживать наращивание налогового потенциала в развивающихся странах, включая координацию через платформу сотрудничества по налоговым вопросам (PCT)".

Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" проходила в японском городе Фукуока 8 и 9 июня.