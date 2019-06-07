Бундесбанк снизил прогнозы роста ВВП Германии

Немецкий центробанк в пятницу снизил прогнозы расширения экономики Германии и большинство прогнозов инфляции на фоне слабого внешнего спроса, который нивелирует относительно устойчивый рост внутреннего потребления и инвестиций.

Бундесбанк теперь ожидает роста ВВП крупнейшей экономики еврозоны в 2019 году на уровне 0,6%, значительно ниже декабрьского прогноза в 1,6%, прогноз на 2020 год также снижен до 1,2% с 1,6%.

“Слабый базовый циклический тренд, скорее всего, сохранится во втором и третьем кварталах 2019 года, - говорится в сообщении Бундесбанка. - После небольшого снижения во втором квартале реальный ВВП, вероятно, снова немного поднимется в третьем квартале”.

Инфляция в 2019 году по-прежнему ожидается на уровне 1,4%, но банк понизил прогноз на 2020 год до 1,5% с 1,8%, что значительно ниже целевого показателя Европейского центрального банка вблизи 2%.