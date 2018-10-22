Темпы роста ВВП Германии могут восстановиться после слабого III квартала - Бундесбанк

Экономика Германии столкнулась с трудностями в третьем квартале на фоне снижения производства автомобилей, однако катализаторы ее недавнего расширения сохраняются, поэтому темпы роста должны восстановиться в последние три месяца 2018 года, сообщил в понедельник Бундесбанк.

Немецкие автопроизводители столкнулись с проблемами в получении разрешений от регуляторов из-за введения Евросоюзом новой системы сертификации автомобилей, а большие скидки, предлагаемые дилерскими центрами для того, чтобы распродать имеющиеся автомобили, также ударили по производству в секторе.

“Экономический подъем в Германии в целом все еще в силе”, - говорится в ежемесячном докладе Бундесбанка.

“Деловой климат значительно улучшился в третьем квартале, согласно институту Ifo, так что в текущем квартале ожидается существенное расширение производительности экономики”.

Тем не менее данные о расширении экономики Германии в третьем квартале, которые будут обнародованы в середине ноября, скорее всего, окажутся слабыми из-за невысоких показателей розничных продаж и снижения объемов производства в строительном секторе с недавних пиков, что усиливает давление на рост, спровоцированное резким снижением промпроизводства.

Трудности в автосекторе сохранились до конца третьего квартала, однако показатели остальных отраслей промышленности оказались лучше, а объем невыполненных промышленных заказов также остался высоким, добавил Бундесбанк.

Немецкое правительство недавно понизило прогнозы роста ВВП до 1,8 процента с 2,3 процента в 2018 году и до 1,8 процента с 2,1 процента в 2019 году из-за воздействия торговых конфликтов, нехватки рабочей силы и проблем в автосекторе.