Ирак поддерживает продление сокращения добычи ОПЕК+

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан сказал Reuters, что его страна поддерживает продление текущей сделки о сокращении добычи между ОПЕК и партнерами, добавив, что в свете последних событий на рынке должны быть предприняты более серьезные меры.

По словам аль-Гадбана, текущее соглашение о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки, срок действия которого истекает в июне, оказалась “частично эффективной” в уменьшении запасов нефти и содействии в стабилизации рынка.

“Но последние события показывают, что необходимо предпринять более серьезные меры”, - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.