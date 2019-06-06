Последнее обновление: 06.06.2019 17:58

Ирак поддерживает продление сокращения добычи ОПЕК+

Категории: Ирак ОПЕК

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан сказал Reuters, что его страна поддерживает продление текущей сделки о сокращении добычи между ОПЕК и партнерами, добавив, что в свете последних событий на рынке должны быть предприняты более серьезные меры.

По словам аль-Гадбана, текущее соглашение о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки, срок действия которого истекает в июне, оказалась “частично эффективной” в уменьшении запасов нефти и содействии в стабилизации рынка.

“Но последние события показывают, что необходимо предпринять более серьезные меры”, - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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