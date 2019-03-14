ОПЕК на встрече в апреле рассмотрит продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года - министр нефти Ирака

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан сказал в четверг, что страны ОПЕК на встрече в апреле оценят соблюдение сделки ОПЕК+ участниками соглашения и рассмотрят ее продление до конца 2019 года.

По его словам, Ирак сохраняет приверженность пакту и прилагает усилия для стабилизации рынков и снижения профицита сырья. Ирак сократил средний показатель экспорта нефти до 3,5 миллиона баррелей в сутки в соответствии со сделкой, сказал министр.

ОПЕК и ряд не входящих в картель производителей, включая Россию, в декабре договорились сократить производство в совокупности на 1,2 миллиона баррелей в сутки начиная с января для оздоровления рынка и поддержки цен на нефть.

Аль-Гадбан назвал текущие цены на нефть в диапазоне от $60 до $65 за баррель “относительно комфортными”, но сказал, что Ирак стремится к более высоким ценам по сравнению с текущими рыночными.