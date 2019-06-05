Последнее обновление: 05.06.2019 17:12

В Еврокомиссии призвали Италию пересмотреть бюджетную политику

Властям Италии, одной из крупнейших экономик еврозоны, необходимо пересмотреть траекторию движения бюджета страны, напомнил свою позицию вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

Рост экономики страны замедлился, что ухудшает ситуацию с дефицитом бюджета страны, объяснил он. "Поэтому Италии нужно пересмотреть эту фискальную траекторию", - заявил Домбровскис.

Согласно последнему, весеннему прогнозу Еврокомиссии, ВВП страны поднимется лишь на 0,1% в нынешнем году, дефицит вырастет до 2,5% ВВП, а государственный долг – до 133,7% ВВП.

Еврокомиссия ранее в среду сообщила, что сочла обоснованным введение процедуры по сути принудительного снижения госдолга Италии. Речь идет о так называемой процедуре чрезмерного дефицита бюджета (EDP), которая представляет собой процесс выработки для страны Евросоюза программы по возвращению к нормальной динамке и уровням показателей дефицита бюджета и/или госдолга, которые в государствах ЕС не должны превышать 3% ВВП и 60% ВВП соответственно.

Евросоюз пока не запускает эту процедуру в отношении Италии: Еврокомиссия высказала свое мнение, но необходимо и мнение стран ЕС.

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