Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии

Проект бюджета Италии на 2019 год не соответствует правилам еврозоны, сообщила Еврокомиссия в среду, объявив о запуске дисциплинарной процедуры, призванной вынудить Рим сократить дефицит бюджета.

“Критерий долга... следует считать невыполненным и... в связи с этим целесообразен запуск Процедуры чрезмерного дефицита, - сказал журналистам вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. - Страны еврозоны - в одной команде и должны играть по одним правилам”.

По его словам, предусматривающий высокий уровень расходов проект бюджета сулит Италии нестабильность и чреват замедлением, а не ускорением роста ВВП, а также повышением стоимости заимствований для итальянцев.

В рамках проекта дефицит бюджета Италии в 2019 году составит 2,4 процента ВВП против 1,8 процента в текущем году. Госдолг страны на данный момент превышает 130 процентов ВВП.

Запущенная Еврокомиссией дисциплинарная процедура может обернуться для Италии штрафом в размере до 0,2 процента ВВП.

“Влияние этого бюджета на рост, на наш взгляд, скорее всего, будет отрицательным. Он предусматривает недостаточно мер для стимулирования потенциального роста, а, возможно, и наоборот”, - добавил Домбровскис.

По его словам, Еврокомиссия готова к диалогу с популистским правительством Италии.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в среду ясно дал понять, что Рим не будет менять планы.

“Мы уверены в цифрах нашего бюджета. Мы поговорим об этом примерно через год”, - сказал он журналистам, добавив, что какие-либо санкции ЕС против Рима будут “неуважением” по отношению к итальянцам.