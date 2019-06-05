Последнее обновление: 05.06.2019 15:58

Всемирный банк ухудшил экономический прогноз роста Беларуси

Всемирный банк ухудшил экономический прогноз роста Беларуси из-за неопределенности в отношениях с Россией, отказ которой от выплаты компенсаций за налоговый маневр может привести к росту налоговой нагрузки, говорится в сообщении банка.

Всемирный банк снизил прогноз роста экономики в этом году до 1,8% с 2,7%, о которых он говорил в январе. В следующие два года, по мнению банка, рост ВВП в Беларуси составит 1,2-1,3%.

В первом квартале ВВП Беларуси увеличился на 1,4%. По итогам года власти ожидают экономический рост на уровне 4%.

“Даже такой скромный прогноз зависит от частичной... компенсации потерь от проводимого в России так называемого налогового маневра”, - говорится в комментарии банка.

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