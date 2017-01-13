Всемирный банк неожиданно улучшил оценку падения ВВП Беларуси на 2017 год

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение реального валового внутреннего продукта Беларуси в 2017 году на 0,5%. Об этом говорится в докладе ВБ "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects).

В опубликованном в начале 2016 года докладе Всемирный банк предрекал сокращение ВВП республики в 2017 году на 1%.

"В 2018 году белорусская экономика восстановит рост, увеличение ВВП ожидается на уровне 1,3% (по отношению к 2017 году). В 2019 году ВВП республики вырастет на 1,4%", - считают авторы доклада.

Между тем в самой Беларуси ожидают роста ВВП страны в текущем году на 1,7% в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2017 год, утвержденном указом.