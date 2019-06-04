Сечин рассказал о последствиях инцидента с "Дружбой" для экспорта нефти

Инцидент с нефтепроводом "Дружба" негативно влияет и на "Роснефть", и на поставки сырья в Западную Европу, заявил в ходе годового собрания акционеров глава компании Игорь Сечин.

"Безусловно этот инцидент негативно влияет не только на "Роснефть", но и на стабильные поставки нашего сырья в Западную Европу", - сказал Сечин.

В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Беларусь в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Беларуси, в Украине и далее Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Беларусь начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.

Участники прошедших в Москве 3 июня переговоров по ситуации с трубопроводом "Дружба" не обсуждали конкретные суммы компенсаций из-за загрязнения нефти, однако концептуальная договоренность по процедуре их получения с зарубежными получателями российской нефти была достигнута, сообщил ранее журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. По его словам, в переговорах участвовали "все стороны": "Транснефть" и операторы участков "Дружбы" в других странах, крупные российские нефтяные компании, включая "Роснефть", и европейские получатели нефти, в том числе польская Orlen и французская Total.