Последнее обновление: 07.06.2019 11:17

Ущерб от ЧП с "Дружбой" разумно и честно посчитают - Козак

Окончательный размер ущерба из-за загрязнения нефтепроводной системы "Дружба" пока не определен, стороны договорились разумно и по-честному посчитать, никаких споров и дискуссий нет, заявил курирующий ТЭК вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Размер ущерба не определен окончательно, и мы не торопимся его определять. Назывались навскидку первоначально цифры, которые ничего общего с реальностью не имеют, я не хочу их даже называть, чтобы никого не провоцировать. Договорились разумно посчитать, по-честному все посчитаем. Весь реальный ущерб, который был причинен приостановкой нефтепереработки, потребления, конечно же, будет возмещен. Будет возмещен компанией "Транснефть". И здесь споров, дискуссий никаких нет", - сказал Козак.

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