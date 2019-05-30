Последнее обновление: 30.05.2019 14:19

Польская PKN Orlen: переговоры в Москве о поставках нефти станут поворотным пунктом

Крупнейший нефтепереработчик в Польше PKN Orlen считает, что назначенные на 3 июня переговоры в Москве о возобновлении поставок российской нефти в Польшу по трубопроводу Дружба позволят добиться прорыва, сказал в среду глава компании Даниэль Обайтек.

“Мы ведем переговоры с российской стороной. Я думаю, что встреча 3 июня станет поворотным пунктом”, - сказал Обайтек журналистам.

Прокачка нефти по трубопроводу Дружба из России в Восточную Европу и Германию была остановлена в апреле из-за загрязнения сырья органическими хлоридами.

Обайтек отказался от комментариев в ответ на вопрос о том, когда чистая российская нефть может поступить в Польшу.

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