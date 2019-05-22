Россия и Польша обсудят условия очистки "Дружбы" от "грязной" нефти

Россия и Польша в четверг обсудят способы и условия очистки нефтепровода "Дружба" от некондиционной нефти, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"С польскими коллегами не удалось договориться окончательно по поводу способа и условий освобождения нефтепровода от некондиционной нефти", - сказал Козак, отметив, что в этом вопросе очень много различных загвоздок.

"Наши польские партнёры попросили дать им все окончательные условия на будущее. Если мы со всеми другими странами - Словакией, Венгрией, Белоруссией, Украиной - договорились, что сегодня решаем технические вопросы, физическое освобождение нефтепровода от некондиционной нефти, то польские коллеги, несмотря на то, что вначале был такой же конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть, и так далее. Поэтому в четверг состоятся дополнительные переговоры", - пояснил вице-премьер.

Стороны дискутируют и о том, какой объём некондиционной нефти Польша должна "выдавить" к себе, отметил Козак.

"Пока ещё идет диалог. В конце апреля договорились, что каждая страна возьмёт на себя столько нефти, сколько необходимо, чтобы освободить трубу. Но на сегодняшний день возникли вопросы по цене", - сказал он. "Это естественные вопросы, мы не драматизируем эту историю. Я думаю, что в четверг мы найдём соответствующее решение. В конечном итоге вся Восточная Европа и Западная Европа заинтересованы в том, чтобы нефтепровод как можно скорее освободился", - заключил вице-премьер.