Последнее обновление: 20.05.2019 16:05

Прибыль Ryanair упала до 4-летнего минимума

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair сообщил о самой низкой годовой прибыли за последние четыре года и о ее возможном дальнейшем падении из-за того, что генеральный директор компании Майкл О’Лири назвал “изматывающей войной тарифов” в Европе.

Ryanair столкнулась с падением посленалоговой прибыли с 1,45 миллиарда евро в прошлом году до 1,02 миллиарда евро ($1,14 миллиарда) за финансовый год, закончившийся 31 марта.

Прибыль за период до марта 2020 года, которая впервые будет включать показатели недавно приобретенной убыточной авиакомпании Laudamotion, составит от 750 до 950 миллионов евро по сравнению с 880 миллионами евро за аналогичный период в прошлом году.

Акции Ryanair снизились почти на 6% до 10,24 евро по сравнению с максимумом в 19,39 евро в августе 2017 года.

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