Ryanair вновь ухудшила прогноз прибыли из-за низких тарифов

Ryanair в пятницу понизила прогноз годовой прибыли второй раз за три месяца, связав это с более низкими, чем ожидалось, зимними тарифами, и сообщила, что не может исключать дальнейшего ухудшения прогноза, если выход Великобритании из ЕС приведет к сбоям воздушных перевозок.

Акции компании снизились на фоне новостей и оказали давление на бумаги конкурентов, в том числе EasyJet.

Крупнейший в Европе лоукостер теперь прогнозирует прибыль после уплаты налогов в финансовом году, который завершится 31 марта, в диапазоне от 1 миллиарда евро ($1,14 миллиарда) до 1,1 миллиарда евро, исключая убытки подразделения Laudamotion. Предыдущий прогноз предусматривал прибыль в диапазоне от 1,1 миллиарда евро до 1,2 миллиарда евро.

Изначально компания ожидала получить прибыль в диапазоне от 1,25 миллиарда евро до 1,35 миллиарда евро, однако в октябре предупредила о ее возможном снижении после серии забастовок по всей Европе в летний период.

Новый прогноз предусматривает снижение прибыли на 24-31 процент с рекордной отметки 1,45 миллиарда евро после уплаты налогов, которую Ryanair зафиксировала в предыдущем финансовом году.

Акции Ryanair к 12.52 МСК снизились на 1,75 процента после изначального падения более чем на 5 процентов. Бумаги EasyJet подешевели на 2,05 процента, а акции Wizz Air опустились на 0,49 процента.

Компания, которая отчитается о результатах за третий квартал 4 февраля, сообщила, что ее тарифы во втором полугодии финансового года, вероятно, снизились на 7 процентов, а не на 2, как ожидалось ранее.