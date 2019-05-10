Китайский экспорт неожиданно упал в апреле, импорт растет

Китайский экспорт неожиданно сократился в апреле, но импорт увеличился впервые за пять месяцев, рисуя смешанную картину экономики, в то время как Вашингтон усиливает давление на Пекин, угрожая ужесточить пошлины.

Очередной этап переговоров высокопоставленных чиновников США и Китая пройдет в Вашингтоне в четверг и пятницу. КНР будет пытаться избежать резкого повышения пошлин на китайские товары, которое, как объявил американский президент Дональд Трамп, вступит в силу в пятницу.

Инвесторы надеялись, что торговые данные Китая за апрель добавят уверенности в стабилизации экономики, ослабив опасения по поводу снижения темпов глобального роста.

Однако экспорт упал на 2,7 процента в годовом выражении, показали данные таможенной службы в среду. Опрошенные Рейтер экономисты ожидали замедления роста до 2,3 процента после неожиданного увеличения экспорта на 14,2 процента в марте.

По оценкам банка ANZ, более 80 процентов сокращения связано с резким падением поставок в США, а экспорт высокотехнологичных товаров продолжил находиться под давлением из-за слабого спроса на смартфоны и другие электронные устройства.

Согласно сообщению аналитиков Capital Economics, если Трамп реализует угрозы об ужесточении пошлин, рост китайского экспорта замедлится на 2-3 процентных пункта.

Тем не менее импорт вырос на 4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 3,6 процента. Импорт вырос впервые с ноября, что свидетельствует о повышении внутреннего спроса по мере введения Пекином дополнительных мер стимулирования экономики.

Общий профицит торгового баланса Китая составил $13,84 миллиарда в апреле, в то время как аналитики ждали показатель в $35 миллиардов. Профицит торгового баланса с США вырос в апреле до $21,01 миллиарда с $20,5 миллиарда в марте. Импорт из США упал почти на 26 процентов, в то время как китайский экспорт в США снизился чуть более чем на 13 процентов.