Последнее обновление: 08.06.2017 16:18

Экспорт Китая в мае вырос на 8,7%, импорт - на 14,8%

Экспорт Китая в мае в долларовом эквиваленте вырос на 8,7%, а импорт увеличился на 14,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, свидетельствуют данные таможенного управления КНР.

По итогам мая, общий объем экспорта Китая составил 191 миллиард долларов, а импорта — 150,2 миллиарда долларов. Общий объем внешней торговли Китая в мае вырос на 11,3% — до 341,2 миллиарда долларов. Положительное сальдо торгового баланса в апреле составило 40,81 миллиарда долларов.

Экспорт Китая по итогам 2016 года сократился на 7,7% и составил 2,097 триллиона долларов. При этом импорт в прошлом году упал на 5,5%, составив 1,587 триллиона долларов.

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