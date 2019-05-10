Toyota ждет замедления роста годовой прибыли из-за падения выручки

Toyota Motor в среду спрогнозировала замедление роста операционной прибыли в текущем году на фоне ожидаемого падения выручки, а также продаж автомобилей в Японии и Северной Америке, что подчеркивает сложность стоящих перед автопроизводителем задач в условиях быстро меняющейся отрасли.

Крупнейший автопроизводитель Японии сообщил, что ожидает увеличения прибыли на 3,3 процента до 2,55 триллиона иен ($23,20 миллиарда) за финансовый год, завершающийся в марте 2020-го, что немного ниже усредненного прогноза 23 аналитиков, составленного Refinitiv, в 2,61 триллиона иен. В прошлом году прибыль компании подскочила на 20 процентов.

Toyota ждет, что глобальные розничные продажи группы в текущем году составят рекордные 10,74 миллиона автомобилей по сравнению с 10,6 миллиона годом ранее, но продажи в Японии, согласно прогнозу, снизятся на 1,2 процента, а в Северной Америке - на 1,6 процента.

Чистая выручка, как ожидается, снизится до 30 триллионов иен с 30,2 триллиона иен.

Toyota, как и ее соперники, столкнулась с жесткой конкуренцией, поскольку каршеринг и гонка по разработке беспилотных автомобилей привели к дестабилизации автомобильной отрасли.

Сейчас компания намерена использовать партнерские отношения для сокращения вплоть до 50 процентов затрат на расширение производства запчастей для электромобилей и гибридов в США, Китае и Японии.

Прогноз операционной прибыли Toyota основан на предположении, что в текущем финансовом году иена будет торговаться к доллару на уровне около 110 иен по сравнению со 111 иенами в только что закончившемся году.

Компания также сообщила, что до конца сентября проведет обратный выкуп акций на 300 миллиардов иен.