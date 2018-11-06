Toyota повысила годовой прогноз прибыли на фоне снижения иены

Toyota Motor Corp во вторник повысила прогноз годовой операционной прибыли на 4,3 процента, ожидая, что снижение иены стимулирует более существенный рост показателя, а также отчиталась о росте прибыли в период с июля по сентябрь за счет стабильного увеличения продаж в Азии и Европе.

Крупнейший японский автопроизводитель ожидает, что годовая прибыль составит 2,4 триллиона иен ($21,18 миллиарда) против предыдущего прогноза на уровне 2,3 триллиона иен. Пересмотр прогноза основан на ожидании того, что средний курс иены к доллару будет составлять около 110 иен до конца марта.

Таким образом, прибыль Toyota за финансовый год, который завершится в марте, останется практически неизменной в годовом исчислении.

Прибыль за период с июля по сентябрь выросла на 11 процентов составила 579,1 миллиарда иен. Показатель во втором квартале стал самым высоким с квартала, завершившегося в сентябре 2015 года, однако не дотянул до усредненного прогноза 10 аналитиков, опрошенных Refinitiv и ожидавших прибыль в размере 584,89 миллиарда иен.

Росту прибыли способствовало увеличение продаж в Китае, в то время как прибыльность на большинстве крупнейших для компании рынков, в том числе в Северной Америке, улучшилась.