Прибыль BMW в I квартале упала на 78% из-за роста расходов

Операционная прибыль немецкого автопроизводителя BMW в первом квартале упала на 78 процентов до 589 миллионов евро, несмотря на увеличение поставок автомобилей класса люкс, поскольку компании пришлось столкнуться с ростом инвестиционных расходов и зарезервировать 1,4 миллиарда евро ($1,57 миллиарда) на выплату потенциального штрафа.

В апреле Европейская комиссия сообщила немецким автопроизводителям, что им грозят крупные штрафы за предполагаемый сговор в области технологий фильтрации выбросов.

Прибыль BMW за первый квартал до вычета процентов и налогов не дотянула до ожидавшихся аналитиками 666 миллионов евро. Давление на результаты также оказало 36-процентное увеличение расходов, связанных с переоборудованием заводов для производства электромобилей.

Чтобы справиться с ростом затрат, BMW сообщила, что сократит количество доступных комбинаций двигателей и коробок передач на 50 процентов, а к концу 2022 года планирует добиться показателя сэкономленных за счет повышения эффективности средств выше 12 миллиардов евро.

Операционная маржа автоподразделения BMW в первом квартале составила 5,6 процента без учета резервов на потенциальный антимонопольный штраф.

BMW сообщила, что оспорит утверждение Европейской комиссии о том, что участие компании в отраслевых рабочих группах равнозначно антиконкурентному поведению.

“Участвовавшие инженеры из отделов разработок производителей были заинтересованы в совершенствовании технологий очистки выхлопных газов. В отличие от картельных соглашений, вся отрасль была в курсе этих переговоров”, - сообщил автопроизводитель.

Компания добавила, что не заключала секретных соглашений в ущерб поставщикам или клиентам.