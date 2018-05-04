Прибыль BMW снизилась в I квартале из-за колебаний курса валют

BMW отчиталась о трехпроцентном снижении операционной прибыли в первом квартале, поскольку колебания курса валют отрицательно сказались на выручке и прибыли немецкого автопроизводителя, несмотря на то что компания увеличила маржу и объем продаж подразделения автомобилей класса “люкс”.

Прибыль концерна до вычета процентов и налогов (EBIT) снизилась до 2,73 миллиарда евро ($3,27 миллиарда) с 2,82 миллиарда евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании снизилась на 5,1 процента до 22,7 миллиарда евро за квартал из-за колебания курса валют, сообщила BMW. Без учета этого фактора выручка могла бы снизиться на 0,7 процента.

Ориентированные на экспорт компании, такие как Continental и Daimler, предупредили, что ослабление доллара станет препятствием для дальнейшего роста, хотя и отчитались о рекордных продажах.

BMW сообщила, что увеличила поставки премиальных автомобилей на 2,8 процента за три месяца до конца марта до 517.447 штук, благодаря продажам новых BMW пятой серии и кроссовера X1. Продажи марки Mini, принадлежащей концерну, выросли на 4 процента за квартал.

BMW стремится к рекордным показателям годовых продаж и выручки автомобильного подразделения в 2018 году, что поможет добиться операционной маржи в диапазоне от 8 до 10 процентов.

В первом квартале маржа автомобильного подразделения выросла до 9,7 процента против 9,4 процента годом ранее.

BMW подтвердила прогноз доналоговой прибыли в 2018 году, согласно которому показатель будет как минимум на уровне прошлого года.