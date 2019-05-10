Рост деловой активности в еврозоне замедлился в начале II квартала

Темпы роста деловой активности в еврозоне замедлились в начале второго квартала, поскольку слабые показатели в производственном секторе всё больше сказываются на доминирующей сфере услуг блока, показало исследование, опубликованное в понедельник.

Окончательное значение сводного индекса менеджеров по закупкам (PMI) от IHS Markit составило 51,5 пункта в апреле по сравнению с 51,6 пункта в марте. Значение оказалось выше, чем предварительный показатель в 51,3 пункта, но осталось вблизи отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада.

В первом квартале ВВП зоны евро вырос на 0,4 процента, показали официальные данные на прошлой неделе. Однако апрельский опрос Reuters показал, что в текущем квартале рост замедлится до 0,3 процента.

Индекс PMI для сектора услуг упал в апреле c 53,3 пункта до 52,8 пункта.

Оптимизм инвесторов ослабевает, так как спад в производственном секторе обычно распространяется на сферу услуг. Индекс деловых ожиданий в секторе услуг снизился с 62,3 пункта до 62,2 пункта.