Бизнес еврозоны начал II квартал скромным ростом - PMI

Расширение деловой активности в зоне евро во втором квартале неожиданно замедлилось на фоне едва заметного роста спроса и более скромного роста цен, показали индексы менеджеров по закупкам.

Данные были обнародованы через неделю после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги поднял вопрос об усилении поддержки европейской экономики в случае продолжения замедления темпов роста.

Предварительное значение сводного индекса менеджеров по закупкам от IHS Markit снизилось до 51,3 пункта в апреле с мартовского значения 51,6, вопреки прогнозу на уровне 51,8.

Снижение было вызвано производственным сектором. Производственный PMI вырос до 47,8 с мартовских 47,5, однако третий месяц подряд находится ниже уровня 50 пунктов, отделяющего рост от снижения.

Индекс PMI для сектора услуг упал в апреле до 52,5 с мартовских 53,3.

Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit, считает, что если значения индексов PMI будут подтверждены на текущих уровнях, рост ВВП зоны евро во втором квартале составит чуть меньше 0,2 процента. Это ниже прогноза на уровне 0,3 процента, согласно опросу Reuters.