Доллар растет относительно евро, иены и фунта

Доллар США слабо укрепляется относительно евро, иены и фунта стерлингов. Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов 0,1%.

Как сообщалось, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых по итогам заседания, проходившего 30 апреля и 1 мая. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что центробанк по-прежнему прилагает все усилия, чтобы достичь целевого уровня инфляции.

Он отметил, что отставание инфляции в США от таргетируемого Федрезервом уровня в 2% следует считать временным явлением, назвав нынешний курс кредитно-денежной политики в США "целесообразным". Это развеяло надежды рынка на то, что ФРС готовится к смягчению политики, пишет MarketWatch.

Банк Англии по итогам заседания в четверг не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%. При этом, ЦБ дал понять, что рынок несколько недооценивает перспективы повышения ставок в ближайшие три года.

В соответствии с ожиданиями рынка, базовая ставка будет поднята лишь один раз - до 1% - к 2021 году. Однако руководство британского ЦБ полагает, что потребуется более чем одно повышение ставки, чтобы удержать инфляцию под контролем.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что если прогнозы ЦБ верны, то может потребоваться более значительное повышение ставки, чем ожидается в настоящее время.

По состоянию на 16:49 евро снизился на 0,13% - до $1,1820 по сравнению с $1,1196 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно иены увеличился на 0,15% и составил 111,55 иены против 111,38 иены накануне. Евро к иене стабилен и торгуется на уровне 124,75 иены по сравнению с 124,76 иены.

Фунт снизился на 0,14% - до $1,3032 после заседания Банка Англии по сравнению с $1,3050 на закрытие предыдущей сессии.