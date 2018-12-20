Доллар дешевеет к большинству валют, шведская крона растет

Доллар США дешевеет относительно всех основных мировых валют на фоне решений Федеральной резервной системы (ФРС), а также заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.

ФРС по итогам декабрьского заседания подняла базовую процентную ставку в четвертый раз в этом году, как и ожидалось. Однако прогнозы на 2019 год пересмотрены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потребительских цен снижены, и американский ЦБ теперь ожидает два повышения ставки вместо трех. Дж.Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв "достиг нижней границы того диапазона ставки по федеральным кредитным средствам, который считаем нейтральным".

Британский ЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% по итогам заседания в четверг, а также не стал менять объемы программ выкупа гособлигаций и корпоративных бондов. Все решения совпали с ожиданиями участников рынка. "Общий экономический прогноз по-прежнему будет зависеть от характера выхода из ЕС, - говорится в протоколе заседания британского ЦБ. - Ответ на Brexit, каким бы он ни был, в плане денежно-кредитной политики не будет автоматическим и может предусматривать изменения в ту или иную сторону".

Неожиданностью для рынка в четверг стало решение Риксбанка (центральный банк Швеции), который повысил базовую процентную ставку впервые за 7,5 лет. На этом фоне курс шведской кроны подскочил относительно доллара США. Риксбанк поднял ставку до минус 0,25% с рекордно низкой отметки в минус 0,5%.

По состоянию на 16:24 мск курс евро к доллару поднялся на 0,7% - до $1,1454 по сравнению с $1,1376 накануне, стоимость американской валюты относительно иены опустилась на 0,7% - до 111,69 иены против 112,48 иены по итогам предыдущей сессии.

Фунт стерлингов подорожал на 0,5% к доллару - до $1,2676 против $1,2610 на всерашнее закрытие. Однако фунт теряет 0,14% в паре с евро после заседания Банка Англии, торгуясь на уровне 1,1070 евро.

К шведской кроне доллар упал на 1,5% - с $9,0989 кроны за доллар - до $8,9632.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,6%.