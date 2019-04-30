Danske Bank снизил прогноз на 2019 год в связи с ростом расходов

Danske Bank, оказавшийся в центре одного из крупнейших в мире скандалов с отмыванием денег, отчитался о доналоговой прибыли в первом квартале ниже ожиданий и ухудшил прогноз на 2019 год, отчасти из-за роста расходов на финансирование.

Крупнейший кредитор Дании сообщил, что резкий рост затрат связан с большими инвестициями, направленными на восстановление имиджа.

Danske Bank ожидает, что чистый процентный доход за год будет ниже прошлогоднего уровня.

Банк сохранил прогноз годовой чистой прибыли в диапазоне от 14 до 16 миллиардов датских крон ($2,10-$2,40 миллиарда), но сообщил, что теперь будет включать ожидаемую прибавку в размере 1,3 миллиарда крон от продажи подразделения Danica Pension в Швеции.

Прибыль до уплаты налогов снизилась на 35 процентов до 4,01 миллиарда датских крон ($600,49 миллиона) по сравнению с 4,47 миллиарда, согласно ожиданиям опрошенных Reuters аналитиков.

Банк пытается восстановить доверие инвесторов и клиентов после того, как в прошлом году под пристальным вниманием властей Дании, Эстонии, Великобритании и США в рамках дела об отмывании денег оказались платежи общей суммой 200 миллиардов евро ($223 миллиарда), осуществленные через эстонское подразделение Danske в период с 2007 по 2015 год.