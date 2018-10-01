Последнее обновление: 01.10.2018 13:50

Danske Bank назначил временного главу

Категории: Дания Банки

Совет директоров оказавшегося в центре скандала об отмывании денег Danske Bank назначил временным CEO Йеспера Нильсена, члена правления и главу датского подразделения банка.

Йеспер временно займет пост Томаса Ф. Боргена, ушедшего в отставку в сентябре после внутреннего расследования банка, показавшего, что около 200 миллиардов евро ($235 миллиардов) платежей, многие из которых Danske признал подозрительными, были проведены через эстонское подразделения банка в течение восьми лет.

Danske не смог точно определить объем подозрительных транзакций через эстонское подразделение, но пришел к выводу, что счета в нем имели клиенты из России, Азербайджана, Украины и других стран бывшего СССР.

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