Danske Bank назначил временного главу

Совет директоров оказавшегося в центре скандала об отмывании денег Danske Bank назначил временным CEO Йеспера Нильсена, члена правления и главу датского подразделения банка.

Йеспер временно займет пост Томаса Ф. Боргена, ушедшего в отставку в сентябре после внутреннего расследования банка, показавшего, что около 200 миллиардов евро ($235 миллиардов) платежей, многие из которых Danske признал подозрительными, были проведены через эстонское подразделения банка в течение восьми лет.

Danske не смог точно определить объем подозрительных транзакций через эстонское подразделение, но пришел к выводу, что счета в нем имели клиенты из России, Азербайджана, Украины и других стран бывшего СССР.