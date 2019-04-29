Последнее обновление: 29.04.2019 15:41

Квартальная прибыль Philips не дотянула до прогнозов из-за слабых продаж

Голландская компания Philips в понедельник сообщила о 6-процентном росте базовой прибыли в первом квартале, не оправдавшем ожидания аналитиков из-за слабого подъема продаж.

Компания, занимающаяся технологиями для здравоохранения, сообщила о снижении спроса на оборудование для больниц в Европе и нулевом росте продаж в США, в результате чего рост общих сопоставимых продаж составил 2 процента, несмотря на более оптимистичные показатели в Китае и на других развивающихся рынках.

Базовая прибыль Philips составила 364 миллиона евро ($406,2 миллиона) по сравнению с 344 миллионами евро годом ранее.

Опрошенные для Рейтер аналитики ожидали скорректированную прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITA) в размере 371 миллиона евро и роста сопоставимых продаж в 2,4 процента.

“Мы по-прежнему ожидаем, что динамика результатов улучшится в течение года... благодаря нашей книге заказов”, - сказал глава компании Франс ван Хаутен.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование